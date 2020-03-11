مصرع عامل سقط من القطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: لقي عامل مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، اليوم الأربعاء، بمركز الواسطى شمال بني سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد جمال كامل، مأمور شرطة النقل والمواصلات، بمصرع "محمد.س.م" 57 سنة، عامل، مقيم قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، إثر سقوطه من القطار، أثناء محاولته النزول، خلال دخول القطار محطة الواسطى. جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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