أمطار وغيوم.. الأقصر تستعد لـ"عاصفة التنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، هطول أمطار على عدة أنحاء بمدن ومراكز المحافظة، وحجبت السحب الكثيفة أشعة الشمس منذ الصباح، وعقدت المحافظة غرفة عمليات لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وأعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 12 مارس وحتى السبت 14 مارس 2020.

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وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جرى إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف الشامي، إلى أنه يجري استقبال البلاغات على أرقام هواتف (2372188، 2374903) إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، ومنها تساقط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة بداية من فجر الخميس، بينما تصل حد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.