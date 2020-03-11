شك في "علاقة محرمة" تجمعه بزوجته.. إحالة "نقاش" للجنايات بتهمة قتل شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، بإحالة نقاش إلى محكمة الجنايات؛ متهم بقتل شقيقه بعدما اكتشف علاقة زوجته الآثمة به، بمنشأة القناطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما أمرت النيابة بنسخ القضية، وأحالت بها زوجة المتهم إلى محكمة الجنح؛ عقب اتهام زوجها لها بالزنا مع شقيقه القتيل.

كشفت التحقيقات، أن المتهم اكتشف خيانة زوجته له مع شقيقه وأنهما يرتبطان بعلاقة آثمة من فترة قاربت على عام بعدما فوجئ بمقطع فيديو لهما أثناء ممارسة الرذيلة ما أثار غضبه وتشاجر مع زوجته التي نفت علاقتها بشقيقه، وتركت له منزل الزوجية بعد 7 سنوات من الزواج وإنجاب طفلين.

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وعن يوم الجريمة قال المتهم أنه أثناء تواجده بغرفته في المنزل الذي يقيم به شقيقه التقى به وواجهه بمقاطع الفيديوهات المنتشرة بالبلدة إلا أن شقيقه حاول نفيها وتشاجر معه واشتبكا بالأيدي حتى تناول المتهم قطعة حديدية كبيرة تثبت أعلى العصا الخشبية للشاكوش وضربه بها على رأسه حتى فارق الحياة.

وقال المتهم معترفا بجريمته في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة: أخويا ومراتي فضحوني، واتهم خلال التحقيقات زوجته بالزنا لعلاقتها الحرام مع شقيقه.

وشرحت التحقيقات أن المجني عليه كان متزوجا من سيدتين وارتبط بزوجة شقيقه بعلاقة غير شرعية وصور لقاءاته الحرام معها خلسة دون علمها حتى تسربت مقاطع الفيديو وشاهدها الكثير من أهالي البلدة وشاعت علاقتهما للجميع.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.