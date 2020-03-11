محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
انتحر طالب جامعي يدعى "م.ع"، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة عن طريق شنق نفسه بحبل في مروحة سقف بالمنزل بمدينة طما، شمالي محافظة سوهاج "وفقًا للتحريات المبدئية.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بانتحار طالب جامعي يقيم بشارع أبو غريب دائرة المركز.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ظروف الواقعة وملابساتها.
حرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار طالب جامعي بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.