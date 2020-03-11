انتحار طالب جامعي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتحر طالب جامعي يدعى "م.ع"، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة عن طريق شنق نفسه بحبل في مروحة سقف بالمنزل بمدينة طما، شمالي محافظة سوهاج "وفقًا للتحريات المبدئية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بانتحار طالب جامعي يقيم بشارع أبو غريب دائرة المركز.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ظروف الواقعة وملابساتها.

حرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.