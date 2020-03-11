محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):
يطالب إقليم لومباردي الإيطالي وهو من الأقاليم الأكثر تضررا جراء تفشى فيروس كورونا، الحكومة المركزية بفرض إجراءات غلق أكثر صرامة لمكافحة الفيروس المستجد (كوفيد-19).
وقال أتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومباردي، في طلب إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إنه يجب غلق كل المتاجر والحانات ومراكز التسوق والفنادق والمكاتب وكذلك تعليق وسائل النقل العام.
وأضاف أنه لا يجب إبقاء سوى الخدمات الضرورية مفتوحة مثل الصيدليات ومتاجر الأغذية، مصرا على أن هذه الإجراءات لا غنى عنها لاحتواء انتشار الفيروس المعروف رسميا باسم "كوفيد 19".
ويشمل إقليم لومباردي، ميلانو وهي عاصمة التجارة والموضة بإيطاليا. وسجل الإقليم نحو ستة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا من أصل عشرة آلاف هم عدد سكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات في شمال إيطاليا تحث الحكومة على إجراءات غلق أكثر صرامة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.