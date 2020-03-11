أعلن علي رجال القنصل العام للجزائر بمدينة ميلانو الإيطالية اليوم الأربعاء عدم تسجيل أية حالة عدوى بفيروس كورونا بين الجزائريين المقيمين بإيطاليا.
أطلقت القنصلية العامة للجزائر بميلانو على الفور حملة توعوية لأعضاء الجالية بشمال إيطاليا، وهي المنطقة التي انتشر فيها الفيروس بكثرة، من خلال استخدام قنوات الاتصال المتوفرة، مثل شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية.
وقال رجال في تصريحات للتلفزيون الجزائري الرسمي إنه منذ ظهور فيروس كورونا في إيطاليا واتخاذ السلطات الإيطالية لتدابير وقائية بغرض تفادي تفشي الفيروس،
وتابع: "نصحنا مواطنينا باتباع التعليمات التي قدمتها السلطات الصحية للبلد المضيف، والتحلي باليقظة والحد من التنقلات إلا في حالة ضرورة ملحة والبقاء في اتصال دائم مع القنصلية"، مشيرا إلى أن هذا العمل يتم بالتنسيق الوثيق مع السلطات العمومية في الجزائر و مع سفارة الجزائر بروما.
يذكر أنه بحسب أخر حصيلة، سجلت إيطاليا 631 وفاة و7755 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر قنصل الجزائر بإيطاليا: لا إصابات بكورونا بين الجزائريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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