الاتحاد الروسي يوافق على تعديلات دستورية تتيح لبوتين الترشح للرئاسة مجددًّا

وافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الأربعاء على التعديلات الدستورية الجديدة، التي تتضمن، فيما تتضمن، بندًا يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح مرة أخرى للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية. بالترشح مرة أخرى للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية.

وكان مجلس الدوما ( الغرفة الأدنى للبرلمان) قد وافق على هذه التعديلات في القراءة الثالثة والأخيرة. وافق على هذه التعديلات في القراءة الثالثة والأخيرة.

وصوت 383 نائبًا بالدوما بالموافقة على هذه التعديلات وامتنع 43 نائبًا عن التصويت وتغيب 24 نائبًا عن الجلسة، بينما لم يعترض أي نائب.



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