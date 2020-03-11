إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 05:07 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 05:07 مساءً - مشاركة

أعلنت إيران، الأربعاء، تسجيل 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول وفيات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: “بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة”.

وأضاف: “مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا”.

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس.