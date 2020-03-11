كورونا يلغي “مؤتمر كورونا” الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة المقبل

ألغى مجلس العلاقات الخارجية الأميركي مؤتمرا حول فيروس كورونا الجديد وتأثيره على مواصلة الأعمال التجارية بسبب تفشي الفيروس نفسه.

ولم يكتف مجلس العلاقات الخارجية، ومقره مدينة نيويورك، بإلغاء لقاء بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد”، الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة المقبل، إذ ألغى أيضا المؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 11 مارس إلى 3 أبريل المقبل، بما فيها لقاءات واجتماعات وأحداث وطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبهذا القرار، تنضم محاضرات واجتماعات مجلس العلاقات الخارجية الملغاة إلى قائمة طويلة من التجمعات الملغاة أو المؤجلة، بما في ذلك معرض نيويورك السنوي للسيارات، حيث أعلنت رابطة تجار السيارات الكبرى في نيويورك، الثلاثاء، أنه سيتم تأجيل معرض السيارات وإعادة جدولته إلى أواخر أغسطس من العام الجاري.

يشار إلى أن عمدة مدينة أندرو كومو أعلن في مؤتمر صحفي إنه سيتم إرسال الحرس الوطني إلى المدينة للمساعدة في إغلاق أماكن التجمع العامة في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر موقع بلومبيرغ.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، فقد انتشر فيروس كورونا الجديد في العديد من الولايات، وتسبب بإصابة أكثر من 1000 شخص، مع تسجيل 29 حالة وفاة.

وتسبب انتشار الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن في تعطيل أكثر من 50 حدثا رئيسيا بحضور متوقع يقدر بحوالي مليون شخص، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ نيوز.