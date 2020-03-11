مستشار الأمن القومي الأمريكي ينتقد تعامل الصين مع أزمة كورونا

ومن جانبه قال ماس بوسرت، مستشار الأمن الداخلي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا "وصلنا إلى منعطف مهم، ويجب على الأمريكيين الإستعداد لأن تكون حياتهم استثنائية لأسابيع".

بدوره، يشير نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى أنّ "ترامب سيضع ثقل الحكومة الكامل في مكافحة تفشي المرض"، مؤكداً أن "الأشخاص الذين يعانون من المرض يجب ألا يشعروا بأن عليهم العمل أو المخاطرة بحياتهم".