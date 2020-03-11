بريطانيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 456

ويذكر أن بلغ عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال 24 ساعة الماضية أعلى معدل له منذ اكتشافه للمرة الاولى.

وارتفع العدد الإجمالي من 319 إلى 373 الساعة 9 صباح الإثنين، بزيادة قدرها 54 حالة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "تمكنا حتى الساعة 9 صباح الإثنين من فحص 26261 شخصًا، وتوفي ستة أشخاص بسبب الفيروس."

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وأثبتت النتائج خلو 25888 من المرضى وإصابة و373.