كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم أجانب.. توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية أوقفت مشتبه بهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بينهم أجانب.

وأعلن فيصل صالح، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، وصول وفد أمني أمريكي إلى الخرطوم للمساعدة في التحقيقات بحادث محاولة اغتيال حمدوك.

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وقال صالح، إن الأجهزة الأمنية السودانية فككت خليتين إرهابيتين خلال الأسابيع الماضية.

وتعرض حمدوك، يوم الإثنين الماضي، لمحاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.