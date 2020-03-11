آثار كورونا على الاقتصاد الوطني..الحكومة تشكل خلية للتتبع وتحديد الإجراءات المواكبة

قررت الحكومة اتخاذ أول خطوة لجرد المخاطر التي تتهدد الإقتصاد الوطني، بسبب فيروس كورنا المستجد. حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات انتشار هذا الفيروس (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

وحسب البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

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ويتوقع خبراء الإقتصاد أن يتسبب الفيروس الذي انطلق من الصين وانتشر في كافة بقاع العالم، بخسائر اقتصادية هائلة، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل الجوي حيث يتوقع أن يخسر هذا الأخير أزيد من 113 مليار دولار بسبب الأزمة.

وكان مدير الخطوط الملكية المغربية قد أعلن في تصريح صحفي نشر اليوم اليوم الأربعاء، انخفاض حركة النقل عبر الشركة بنسبة 30 بالمائة، مع إلغاء كافة الخطوط الجوية مع إيطاليا، وكذا الخط بين الدار البيضاء والعاصمة الصينية بيكين.

من جهة أخرى وبخصوص الوضع الوبائي في المملكة، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رصد 78 حالة محتملة بإصابة فيروس “كورونا”، بينما تم رصد 5 إصابات مؤكدة بالفيروس، وحالة وفاة فقط.