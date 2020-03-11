اجتماع عاجل للحسم في توقيف الدوري الإسباني بسبب فيروس “كورونا”

يعقد الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لتدارس مقترح توقيف الدوري الاسباني بسبب المخاوف من انتشار فيروس “كورونا”.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن المقترح، الذي ستتم مناقشته، يقضي بتوقيف البطولة بالجارة الشمالية للمغرب بداية من نهاية الأسبوع الجاري لحساب الجولة الـ 28.

وقرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم برمجة الجولتين المقبلتين من دوري الجارة الشمالية للمغرب من دون جماهير، وذلك في سياق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

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وأعلن الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة بإسبانيا أن الجولتين 28 و29 من القسم الأول و32 و33 من دوري الدرجة الثانية ستلعب بدون جماهير، في انتظار المستجدات المتعلقة بانتشار كورونا، والتي يتم بموجبها تدارس إمكانية توقيف المباريات، في اجتماع عاجل اليوم الأربعاء.