يعقد الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لتدارس مقترح توقيف الدوري الاسباني بسبب المخاوف من انتشار فيروس “كورونا”.
وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن المقترح، الذي ستتم مناقشته، يقضي بتوقيف البطولة بالجارة الشمالية للمغرب بداية من نهاية الأسبوع الجاري لحساب الجولة الـ 28.
وقرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم برمجة الجولتين المقبلتين من دوري الجارة الشمالية للمغرب من دون جماهير، وذلك في سياق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأعلن الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة بإسبانيا أن الجولتين 28 و29 من القسم الأول و32 و33 من دوري الدرجة الثانية ستلعب بدون جماهير، في انتظار المستجدات المتعلقة بانتشار كورونا، والتي يتم بموجبها تدارس إمكانية توقيف المباريات، في اجتماع عاجل اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عاجل للحسم في توقيف الدوري الإسباني بسبب فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.