تسونامي” تستعد لدخول القفص الذهبي”

ينتظر أن تدخل المغنية الشعبية، إيمان تسونامي، قريبا، القفص الذهبي، للمرة الثانية في حياتها، إذ تحضر لعقد قرانها مع رجل أعمال.

وارتبطت إيمان تسونامي بزوجها المستقبلي البعيد عن الساحة الفنية، بخطوبة رسمية، قبل مدة، ليست بالطويلة، فيما قررت إقامة حفل زفاف في مدينة مراكش.

ويبدو أن تسونامي قررت الاهتمام أكثر بحياتها الشخصية، في الآونة السابقة، ما أثر في ظهورها في الساحة الفنية الشعبية مقارنة مع فترة كان اسمها حاضرا بشكل دائم.

وخاضت تسونامي، لأول مرة، تجربة مميزة في مسارها، وهي إنجاز فيلم وثائقي عنها، عرض للمرة الأولى في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أخيرا.