بسبب “كورونا”.. حرمان 1.5 مليون مشجع إسباني من حضور مباريات “اليغا”

فرضت الإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها إسبانيا لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” خوض مباريات الجولتين المقبلتين من البطولة بدون جماهير.
وسيحرم “كورونا” قرابة مليون ونصف مشجع من متابعة مباريات فرقهم بختلف بطولات الجارة الشمالية للمغرب، وفق ما كشفته تقارير إعلامية إسبانية.
وشددت المصادر ذاتها على كون مجموعة من الفرق ذهبت أبعد من قرار خوض المباريات بدون جماهير، بعدما اعتبرت الظرفية الراهنة تتطلب تأجيل المباريات إلى مواعيد لاحقة.
وقرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم برمجة الجولتين المقبلتين من دوري الجارة الشمالية للمغرب من دون جماهير، وذلك في سياق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأعلن الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة بإسبانيا أن الجولتين 28 و29 من القسم الأول و32 و33 من دوري الدرجة الثانية ستلعب بدون جماهير، في انتظار المستجدات المتعلقة بانتشار كورونا.
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