"باد غاي" لبيلي إيليش أفضل أغنية عالمية منفردة لعام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منح الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية أغنية "باد غاي" (Bad Guy) للمغنية الأميركية الشابة، بيلي إيليش، اليوم الأربعاء، لقب أفضل أغنية منفردة على مستوى العالم لعام 2019.
وطرحت إيليش الأغنية البالغة من العمر 18 عاما من ألبومها الأول "وين وي أول فول أسليب، وير دو وي جو؟" وحققت نجاحا مدويا على مستوى العالم وكانت أكثر أغنية يستمع إليها الناس العام الماضي.
وبلغ عدد مشاهدات فيديو كليب الأغنية 809 ملايين على يوتيوب وفيه تظهر إيليش والدم يتساقط من أنفها وعلى وجهها، مجسدة الألم النفسي التي تعاني منها هي شخصيًا.
وبيّن الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية إن الأغنية تصدرت قائمته الرقمية للأغاني المنفردة وحققت 19.5 مليون نقطة وتلتها أغنية "أولد تاون رود" للمغني ليل ناس إكس التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 18.4 مليون نقطة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي، فرانسيز مور للتسجيلات الصوتية إنه "اجتاحت بيلي إيليش العالم كالعاصفة بصوتها الرائع وموسيقاها التي تتحدى التصنيف"، مضيفةً أنه "كما أنها فنانة تتناول قضايا مهمة كالصحة النفسية في كلمات أغانيها مما يجد صدى بوضوح وسط معجبيها في جميع أنحاء العالم".
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