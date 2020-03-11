اخبار العالم

هاري كين يفكر في الرحيل عن توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، يفكر بشكل جدي في الرحيل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويغيب كين (26 عامًا) عن توتنهام منذ مطلع العام الجاري، بسبب إصابة في الكاحل، ومن المتوقع ألا يعود للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تفكير كين في الرحيل عن توتنهام يأتي في ظل رغبته في الفوز بالبطولات، وهو ما سيكون صعبًا مع فريقه الحالي الغائب عن منصات التتويج.

Advertisements

وكان توتنهام قد ودع مسابقة من دور الـ16، بعد هزيمته في مجموع المباراتين أمام لايبزيج برباعية نظيفة، ما يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لكين، الذي يعتقد أن هناك صعوبة في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وودع توتنهام كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس أيضًا، عقب هزيمته أمام نورويتش سيتي متذيل ترتيب البريمييرليغ.

وارتبط اسم كين بالعديد من الأندية في أوروبا، مثل ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاري كين يفكر في الرحيل عن توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا