برشلونة يستعيد أحد نجومه قبل ملاقاة مايوركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدافع برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، عاد للتدرب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق خلال جلسة مران بقيادة المدرب، كيكي سيتين، استعدادا لملاقاة ريال مايوركا بالليغا، يوم السبت القادم.

وإلى جانب أومتيتي، الذي قد يدفع به سيتين لبضع دقائق، استعاد المدرب أيضا الكرواتي إيفان راكيتيتش، بعدما حصل على إذن بالأمس للغياب عن المران.

وشارك في المران جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول، باستثناء المصابين عثمان ديمبيلي، لويس سواريز وسيرجي روبرتو، إضافة للاعبي الرديف أنسو فاتي، كويادو، ريكي بويج، مونشو، شومي، أراوخو ومورير.

وسيتعين على برشلونة خوض المباراة القادمة بعيدا عن أرضه بدون جماهير بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، في غياب لاعبيه المعاقبين بالإيقاف لتراكم البطاقات، كليمنت لينغليت وجوردي ألبا.

وعاد برشلونة لصدارة جدول الليغا بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد بعد فوز الفريق الكاتالوني على ريال سوسييداد بهدف نظيف، وسقوط الفريق الملكي في فخ الهزيمة أمام ريال بيتيس بهدفين لواحد.