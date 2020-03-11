شكرا لقرائتكم خبر عن باصهيب يبحث مع عدد من المنظمات الدولية تعزيز جهودها في اليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم الاربعاء، في العاصمة عدن، مع عدد من المنظمات الدولية تعزيز جهوها في اليمن .

وخلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانسوا سام، بحث باصهيب تعزيز أوجه التعاون وآليات التنسيق بين الوزارة والبعثة في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء إلى إمكانية تقديم بعثة الصليب الأحمر المزيد من المساعدات للجهات المستفيدة المختلفة، وكذا التسهيلات المقدمة من جانب وزارة التخطيط لبعثة الصليب الأحمر لضمان تسهيل مهامها وتنفيذ برامجها ومشاريعها بالشكل الأمثل بمختلف محافظات الجمهورية. Advertisements كما ناقش نائب وزير التخطيط، مع مدير مكتب منظمة اوكسفام في عدن محمد فرح، تنفيذ مشاريع المنظمة بمجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها. كما التقى الدكتور باصهيب مع مدير منظمة كريتيف في اليمن اكيم سينجني، وجرى مناقشة تنفيذ منظمة كريتيف بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال (سيف ذا شيلدرن) مشروع بقطاع التعليم. فيما بحث نائب وزير التخطيط مع مديرة منظمة هاندي كاب في اليمن الان ييليو، تنفيذ مشاريعها بمجالات الصحة والأطراف الصناعية، وشدد الدكتور باصهيب، على ضرورة التزام المنظمة بتنفيذ مشاريعها وفقاً للبنود المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والمنظمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باصهيب يبحث مع عدد من المنظمات الدولية تعزيز جهودها في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.