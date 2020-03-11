ارتفاع عدد وفيات كورونا في ألمانيا ولبنان

الأربعاء 11 مارس 2020

سجلت ألمانيا، الأربعاء، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى ١٥٧٤ إصابة في البلاد.



وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين ويستفاليا أن المريض توفي في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ثاني حالة وفاة و61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان: "بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة منها 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية"، وأعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.

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وكانت الوزارة أعلنت، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحالة حرجة.

في السياق ذاته، سجلت المفوضية الأوروبية أول 4 حالات إصابة بالفيروس بين موظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، وذكرت المفوضية أن هناك 3 موظفين آخرين في انتظار نتائج فحوصهم.

ووصفت المفوضية، في خطاب، تدابيرها الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس، حيث قررت فرض حجر صحي على العائدين من رحلات رسمية من إيطاليا لمدة أسبوعين، وتعليق التدريبات الداخلية والدورات التأهيلية حتى 3 أبريل/نيسان، ونقل الموظفين لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعمل إلى منازلهم يوميا بعد دوام العمل، حتى يتمكنوا من العمل في المنزل في حالة الضرورة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت السلطات تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص سافروا لأوروبا، وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إنه ثبت إصابة 13 شخصا بالفيروس في البلاد.