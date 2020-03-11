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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤوليين حكوميين إيرانيين بعد إصابتهما بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
افادت وكالة الأنباء الإيرانية الرمية، إيرنا، اليوم الاربعاء بوفاة مديرين حكوميين إيرانيين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد المتفشي بأغلب أقاليم البلاد.
وقالت الوكالة أن حجة الله حسن زادة (44 عاما) النائب السياسي والإجتماعي لحاكم مقاطعة فيروزكوه الواقعة بالعاصمة طهران توفي بسبب إصابته فيروس كورونا.
وأشارت "إيرنا" إلى أن زادة كان يعاني من مرض في الكلي قبل إصابته بالفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد 19).
وفي إقليم جيلان (شمال إيران)، توفي أيضا محمد إبراهيمي نائب الإدارة العامة للطب البيطري بعد إصابته بكورونا.
وذكرت وسائل إعلام محلية كذلك أن النائبة البرلمانية زهرة الهيان وضعت قيد الحجر الصحي داخل مستشفي مسيح دانشوري بطهران عقب إصابتها بكورونا.
وحصلت البرلمانية الهيان المتخصصة بالأمراض الباطنية، على تصريح بالخروج من المستشفي بعد تحسن حالتها الصحية.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، أن حوالي تسعة آلاف شخص أصيبوا بالفيروس في إيران.
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