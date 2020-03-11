شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:43 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق_واس سجلت ألمانيا اليوم ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين – ويستفاليا اليوم أن المريض توفى في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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