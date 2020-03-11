شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة العالمية" تغلق أبوابها بسبب ظهور كورونا بين الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
وفِي تعميم داخلي في وقت متأخر من الليلة الماضية أخبرت منظمة الصحة العالمية موظفيها في جنيف بتعليق جميع الاجتماعات مع أشخاص من خارج المنظمة حتى ١٥ أبريل القادم، كما أعلنت المنظمة عن تدابير لحماية موظفيها ومقرها من الإصابة، وعلقت مجسات للحرارة على المداخل ومنع دخول الزوار إلى المبني وعقد الاجتماعات افتراضيا عبر الإنترنت .
وأشارت المنظمة إلى عدم وجود إصابات بين موظفيها ، وأن هذه الإجراءات استباقية لحماية بيئة العمل في مقرها الرئيس، وقد قامت الأمم المتحدة بتنشيط فرق لإدارة الأزمات بشان فيروس كورونا بقيادة مايك ريان المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وتجمع بين منظمة الصحة العالمية وإدارة الشؤون الانسانية والمنظمة البحرية الدولية واليونيسيف والإيكاو والفاو والبنك الدولي وغيرها من منظمات الأمم المتحدة .
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