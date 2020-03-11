تحالف رصد: 288 امرأة يمنية تعذَّب في سجون الحوثي 

شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف رصد: 288 امرأة يمنية تعذَّب في سجون الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت عضو التحالف أروى الخطابي فِي كلمة أمام الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن المدافعين عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا الميليشيا، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون، فقد تجاوزت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ٢٢٠٠٠ حالة، وما زال أكثر من ٣٥٠٠ معتقل في سجون الميليشيات الإرهابية، منهم أكثر من ٩٠ حالة قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من ٢٨٨ امرأة ما زالوا يعذَّبون في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وحملت الخطابي مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسراً، بضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم اللذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.
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