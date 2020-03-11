شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف رصد: 288 امرأة يمنية تعذَّب في سجون الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف رصد أن اليمن يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية في غياب سيادة القانون وتعطل القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وأوضحت عضو التحالف أروى الخطابي فِي كلمة أمام الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن المدافعين عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا الميليشيا، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون، فقد تجاوزت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ٢٢٠٠٠ حالة، وما زال أكثر من ٣٥٠٠ معتقل في سجون الميليشيات الإرهابية، منهم أكثر من ٩٠ حالة قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من ٢٨٨ امرأة ما زالوا يعذَّبون في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وحملت الخطابي مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسراً، بضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم اللذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.