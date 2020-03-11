شكرا لقرائتكم خبر عن 60 إصابة بكورونا فى مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة، مشيرا إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها اليوم كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة.
وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر سوى ما تم الإعلان عنه، مبينا أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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