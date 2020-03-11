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السلطات الاسبانية تمنع طائرة روما من الهبوط لمواجهة اشبيلية

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2020-03-11 | 15:08

السلطات الاسبانية تمنع طائرة روما من الهبوط لمواجهة اشبيلية

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أعلنت السلطات الإيطالية، أنها لن تسمح لنادي روما بالسفر إلى إسبانيا، لخوض مواجهة إشبيلية الإسباني بالدوري الأوروبي.
وكان من المنتظر أن يواجه روما نظيره إشبيلية غدًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب دور الـ16 من .

روما لا يعرف كيف يصل إلى إسبانيا، بعد أن فرضت الحكومة الإسبانية الحظر على الرحلات الجوية بين إيطاليا وإسبانيا، تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.


وكان نادي روما يحاول الحصول على ترخيص خاص، للسفر إلى إسبانيا، وكان ينتظر النادي الإيطالي القرار النهائي بين إيطاليا وإسبانيا.

راديو "ماركا" الإسباني، كشف أن روما لن يسافر بعد أن تم إبلاغ البعثة الإيطالية اليوم إلغاء رحلتها إلى إسبانيا، والتي كانت معلقة في انتظار القرار النهائي.

ولم يخطر الاتحاد الأوروبي حتى الآن إشبيلية، والنادي الإسباني لا يعرف في الوقت الحالي الخطوات التي يجب اتخاذها.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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