السلطات الاسبانية تمنع طائرة روما من الهبوط لمواجهة اشبيلية

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2020-03-11 | 15:08
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روما لا يعرف كيف يصل إلى إسبانيا، بعد أن فرضت الحكومة الإسبانية الحظر على الرحلات الجوية بين إيطاليا وإسبانيا، تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.
وكان نادي روما يحاول الحصول على ترخيص خاص، للسفر إلى إسبانيا، وكان ينتظر النادي الإيطالي القرار النهائي بين إيطاليا وإسبانيا.
راديو "ماركا" الإسباني، كشف أن روما لن يسافر بعد أن تم إبلاغ البعثة الإيطالية اليوم إلغاء رحلتها إلى إسبانيا، والتي كانت معلقة في انتظار القرار النهائي.
ولم يخطر الاتحاد الأوروبي حتى الآن إشبيلية، والنادي الإسباني لا يعرف في الوقت الحالي الخطوات التي يجب اتخاذها.
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