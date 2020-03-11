بالوثائق.. الوقف السني يصدر توجيهات الى المساجد بشأن خطبة الجمعة

أصدر ديوان الوقف السني، الأربعاء، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى أئمة وخطباء المساجد في العراق لتناولها في خطبة الجمعة المقبلة بما يتعلق بوباء كورونا. وفيما يلي نص البيان:

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