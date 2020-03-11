علي صباح: لجنة الحكام خرقت القوانين الدولية وقرار الايقاف هدفه التشهير

وكانت لجنة الحكام، قد اعلنت ايقاف علي صباح لمباراتين بسبب احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لنادي نفط الوسط امام اربيل في دوري الكرة الممتاز.

وقال صباح في هذا الصدد في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة الحكام كانت قد اعلنت بانها ستحلل احداث المباراة خلال اجتماع بمقر الاتحاد اليوم الاربعاء، فاللجنة كانت تود ان تتاكد من حالة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق اربيل خلال المباراة على اعتبار ان قرار جزائية نفط الوسط صحيح".



واضاف "فوجئت من احد اعضاء لجنة الحكام وهو يصرح لوسائل الاعلام ليلة امس واعلن عن تحليله قبل اجتماع لجنة الحكام، بالتالي شعرت بأن هناك امر دبر بليل لاصطدم باعلان قرار ايقافي لمباراتين".

واوضح الحكم الدولي، أن "اتحاد الكرة خرق قوانين الاتحاد الدولي لاعلان القرار، فجميع الاتحادات الرياضية حين تريد اتخاذ قرار بشان الحكام لا يتم الكشف عنه في العلن".

وتابع أن "اعلان العقوبات امر مرفوض، هدفه ليس التقويم وانما التشهير، لذلك على لجنة الحكام ان تعيد حساباتها كي لا يتكرر هذا الامر مستقبلاً ولن ارضى به على زملائي".



تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الاسيوي، يعتمد على الحكم علي صباح في اغلب بطولاته، وهو اول حكم عراقي استخدم تقنية الفيديو المساعد "فار".