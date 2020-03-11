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2020-03-11 | 15:04
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وقال صباح في هذا الصدد في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة الحكام كانت قد اعلنت بانها ستحلل احداث المباراة خلال اجتماع بمقر الاتحاد اليوم الاربعاء، فاللجنة كانت تود ان تتاكد من حالة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق اربيل خلال المباراة على اعتبار ان قرار جزائية نفط الوسط صحيح".
واضاف "فوجئت من احد اعضاء لجنة الحكام وهو يصرح لوسائل الاعلام ليلة امس واعلن عن تحليله قبل اجتماع لجنة الحكام، بالتالي شعرت بأن هناك امر دبر بليل لاصطدم باعلان قرار ايقافي لمباراتين".
واوضح الحكم الدولي، أن "اتحاد الكرة خرق قوانين الاتحاد الدولي لاعلان القرار، فجميع الاتحادات الرياضية حين تريد اتخاذ قرار بشان الحكام لا يتم الكشف عنه في العلن".
وتابع أن "اعلان العقوبات امر مرفوض، هدفه ليس التقويم وانما التشهير، لذلك على لجنة الحكام ان تعيد حساباتها كي لا يتكرر هذا الامر مستقبلاً ولن ارضى به على زملائي".
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الاسيوي، يعتمد على الحكم علي صباح في اغلب بطولاته، وهو اول حكم عراقي استخدم تقنية الفيديو المساعد "فار".
كانت هذه تفاصيل خبر علي صباح: لجنة الحكام خرقت القوانين الدولية وقرار الايقاف هدفه التشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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