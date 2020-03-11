اخماد حريق داخل مطعم غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باخماد حريق داخل مطعم في المنصور غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران واخماد حريق اندلع داخل مطعم في منطقة المنصور شارع 14 رمضان بمشاركة اكثر من 5 فرق من الدفاع المدني".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق اندلع داخل مخزن المطعم وتم انهاء الحريق دون اصابات بشرية".