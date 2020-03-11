إيران تعلن عن 5 حالات وفاة بسبب كورونا في صفوف الحرس الثوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، وفاة 5 من عناصر الحرس بفيروس كورونا .



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الذي قال أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري، أن هناك عنصرا من أفراد الحرس يخضعون للعلاج من فيروس كورونا.

كانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، توفي تذري في مشفى "بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "تذري عمل سابقا في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، وكان نشطا في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي إيران"