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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام السوداني : توقيف أجانب وسودانيين يشتبه بتورطهم في محاولة إغتيال حمدوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الإعلام بالسودان فيصل محمد صالح توقيف مشتبه بهم سودانيين وأجانب متهمين بالتورط في محاولة أغتيال لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال صالح في تصريحات صحفية له عقب جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي وصل صباح اليوم لمساعدة الأجهزة الأمنية السودانية في عمليات التحقيق والكشف عن المتورطين في حادثة التفجير.
وفي السياق، نقل موقع العين الإخبارية، عن لجنة التحقيق في محاولة اغتيال حمدوك توصلت إلى أن ضباط في الأجهزة الأمنية السودانية متورطين في محاولة الاغتيال.
وأشارت المصادر إلى وجود طرف خيط سيوصل إلى الجناة خلال الأيام القادمة، مضيفة :"اللجنة اقتربت من إنهاء التحقيق والتوصل إلى الجناة".
وقالت وزارة الداخلية السودانية، مساء الثلاثاء، إن 3 خبراء بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يشاركون في الكشف عن مدبري محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
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