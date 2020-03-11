الصحة العالمية: 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خارج الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس (كوفيد-19) بلغ 113 ألف و851 حالة على مستوى العالم، منها 4 آلاف و274 حالة في الساعات الـ24 الماضية، جميعها تقريباً خارج الصين. ولم تشهد الصين سوى تسجيل 20 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض فيها إلى 80 ألف و924 حالة، بينما توفي 872 شخصاً جراء إصابتهم بالمرض، بزيادة 186 حالة وفاة عن أول أمس الإثنين، يضاف إليهم 3 آلاف و140 حالة وفاة مسجلة في الصين، حيث تراجع عدد الضحايا إلى 17 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة. كما ارتفع عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس إلى 110 بعد انضمام دول جديدة هي بروناي ومنغوليا وقبرص وبنما. وشهدت إيطاليا تسجيل 9 آلاف و172 إصابة، بزيادة ألف و197 حالة مقارنة بيوم أول أمس، وزيادة 97 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الضحايا 463. وبدأ الوضع في التحسن بكوريا الجنوبية حيث لم ترصد سوى 131 حالة جديدة، وهو رقم يقل بكثير عما كان يظهر يومياً طوال الأسبوعين الماضيين.

