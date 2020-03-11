شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 75 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 75 شخصاً. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد طالبت أمس السائحين بالمغادرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن قيامها باتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا. وأفادت الوزارة بأنه "سيتم منح وقت للسائحين الموجودين في إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة خلال الأيام القادمة"، إلا أنها لم تحدد موعداً لذلك.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 75 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.