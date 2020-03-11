كوريا الجنوبية تدير نظاماً لتتبع المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

قال مسؤولون حكوميون اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية ستدير نظاماً لدعم التحقيق الوبائي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا باستخدام مختلف التقنيات المتطورة. ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، يهدف النظام إلى مساعدة الباحثين الصحيين على التحقق السريع من البيانات المختلفة، مثل لقطات كاميرات المراقبة ومعاملات بطاقات الائتمان للمصابين المؤكدين بفيروس كورونا الجديد لإعادة إنشاء مساراتهم. وشاركت في تطوير النظام، وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ومراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها(KCDC)، ومن المقرر إطلاق النظام يوم الإثنين المقبل. ويعتمد النظام على ما يسمى بـ "برنامج مركز بيانات المدن الذكية"، الذي يتم تطويره حالياً بواسطة الحكومة المركزية وحكومة بلدية دايغو، مركز تفشي المرض المحلي. وفي السابق، كان على محققي KCDC أن يطلبوا بيانات مهمة مثل لقطات كاميرات المراقبة ومعاملات بطاقات الائتمان للمصابين المؤكدين بالمرض من محققي الشرطة، مما أدى إلى تأخير التحقيق الوبائي، وسيسمح النظام الجديد بتحليل البيانات المختلفة للمصابين على الفور وتقديمها إلى الباحثين الصحيين. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية 7 آلاف و513 حالة حتى أمس الثلاثاء، حيث توفي 60 شخصاً بالمرض، معظمهم كبار السن الذين كانوا يعانون من أمراض كامنة.

