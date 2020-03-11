الرئيس الأفغاني يوقع مرسوماً بإطلاق سراح سجناء طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

ذكر المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني، صديق صديقي أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني وقع أمراً أمس الثلاثاء بالعفو عن سجناء حركة طالبان وإطلاق سراحهم، للبدء في مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء، أنه طبقاً للجزء الأول من المرسوم الذي تم كشف النقاب عنه لوسائل الإعلام، فإنه سيتطلب من السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم التعهد كتابة بعدم العودة للحرب، وسيتم إطلاق سراح السجناء بعد عملية بيومترية. وحسب الجزء الثاني من المرسوم، فإن إطلاق سراح سجناء طالبان وعددهم 1500 يمثل بادرة حسن نوايا، وستبدأ العملية في 14 مارس(أذار) الجاري في سجون باروان، وكل يوم سيتم إطلاق سراح مئة من سجناء طالبان، بالأخذ في الاعتبار السن والحالة الصحية والفترة المتبقية من حكم السجن. وطبقاً للجزء الثالث من المرسوم، فإنه مع بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، فإن كل أسبوعين سيتم إطلاق سراح 500 من سجناء طالبان، شريطة استمرار تقليص كبير للعنف إلى أن يتم إطلاق سراح 3500 آخرين. وحسب المادة الرابعة للمرسوم، سيتولى مجلس الأمن الدولي مسؤولية تنفيذه، وقبل ذلك، ذكرت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، في إشارة إلى إطلاق السراح المقرر من قبل الحكومة الأفغانية لسجناء طالبان، بوصفه إجراء لبناء الثقة قبل المفاوضات الأفغانية، أن نزلاء طالبان المتهمين بالتورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا يتعين إطلاق سراحهم من السجون من قبل الحكومة خلال عملية المبادلة. وأوضح نائب رئيس اللجنة نعيم نزاري: "طبقاً للقوانين الوطنية والدولية، أن الرئيس لايملك السلطة لإطلاق سراح هؤلاء الأفراد، المتهمين بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

