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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا: إغلاق الحدود لن يوقف انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
قال وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار فيروس كورونا، رافضاً الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا. وفي مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك، أضاف أن "نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس، لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد". وتابع "الفيروس موجود في ألمانيا، إنه في أوروبا، يجب أن نعتاد على هذه الفكرة، سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود، عاجلاً أم آجلاً علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".
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