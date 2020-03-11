شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النواب الياباني يمرر مشروع قانون حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 مررت لجنة بمجلس النواب في البرلمان الياباني(دايت)، مشروع قانون سيسمح لرئيس الوزراء بإعلان حالة طوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء. وتمت الموافقة على مشروع القانون اليوم بأغلبية الأصوات من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب "كوميتو"، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب "نيبون إيشين" وأحزاب أخرى. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة موسعة لمجلس النواب غداً الخميس، وسيتم بعد ذلك إحالته لمجلس المستشارين (مجلس الشيوخ الياباني).





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