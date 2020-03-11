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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث خفض التصعيد العسكري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة سبونتيك، عن مصدر في مطار صنعاء الدولي أن غريفيث وصل برفقة نائبه معين شريم على متن طائرة أممية.
كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي يمني، أن غريفيث سيبحث خلال الزيارة مع قيادة الحوثيين، تخفيض التصعيد العسكري مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب، وذلك غداة معارك عنيفة بين الجانبين لاتزال مستمرة.
وأضاف: "إن غريفيث سيطرح على قيادة الجماعة ما خرجت به زيارته، إلى محافظة مأرب، السبت الماضي، بشأن وقف التصعيد العسكري في المحافظة التي تستقبل عشرات الآلاف من النازحين، مشيرا إلى أن النقاشات ستتطرق إلى تنفيذ اتفاق الأردن لتبادل الأسرى الموقع بين الطرفين منتصف شباط/فبراير الماضي".
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