سد النهضة .. مشاري الذايدي: الأزمة خطيرة جداً وكما قيل بالعامة المصرية «اللي يرشّني بالمية أرميه بالنار»

بعد مقاطعة إثيوبيا الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة ، أدت هذه الخطوة أدت إلى حدوث أزمة حقيقية ومعركة تصريحات رسمية بين القاهرة وأديس أبابا.

ويأتي ذلك أيضاً بعد رفض السودان الانضمام إلى بيان وزراء الخارجية العرب الأخير الذي أيد الموقف المصري في قضية سد النهضة.

الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، كان ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، على شاشة «إم بي سي مصر»، وكشف عن آخر تطورات الوضع بشأن سد النهضة.

وكشف عبدالعاطي، خلال الحلقة، أنه فوجئ برفض إثيوبيا للصيغة النهائية التي تم التوصل لها بشأن السد، مضيفا أن تكملة الاتفاق كانت ستتم خلال الاجتماع الأخير، بالإضافة إلى وضع الرتوش الأخيرة من جانب وزير الخزانة الأمريكي، وتنقيح الصياغة النهائية في آخر اجتماع، مؤكدا: «عملنا إنجازًا خلال الاجتماع ما قبل الأخير، وكل هذا في لحظة تم نسفه من إثيوبيا».

وتابع أنه بموجب الاتفاق الثلاثى الأخير، يحق لمصر استمرارية حق المياه في الجفاف والجفاف الممتد، أي الجفاف الطبيعى مع الجفاف المصطنع، مؤكدًا أن وزارة الخزانة الأمريكية خصصت وقتا طويلا.. وكان يتم عقد لقاءات منفردة.. والأمريكان كانوا يريدون الوصول لحل يرضى جميع الأطراف».

وأوضح محمد عبدالعاطى أن مصر كانت حريصة جدا على نجاح المفاوضات، ولم نصدر بيانات مثيرة، مضيفا أن الطرف الإثيوبي كان يخرج بيانات وتسريبات أثناء الاجتماعات.

وتابع عبدالعاطي: «الإثيوبيون عندهم مشكلة في إنهم يتفقوا، وانطباعي أن الطرف الإثيوبي مش عايز الاتفاق، ولكن متفائل فكل عقدة ولها حل، هيحصل وسيحدث اتفاق بين الدول الثلاث».

وتابع : «السودان كان يهمه شىء واحد هو أمان السد ولكن هناك استغرابًا من عدم التوقيع على الصيغة النهائية من قبل السودان وإثيوبيا»، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف خطوة بخطوة، ومهتم للغاية بالوصول إلى اتفاق وحل نهائي، كما أن لديه رؤية وانفتاحا رهيبا وهو مهتم بإحداث تنمية وعلاج الفقر في إثيوبيا، بل وفي دول حوض النيل كلها.

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ووجَّه وزير الموارد المائية والري رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: «مصر كبيرة وتقدر تحول أي مشاكل إلى فرص».

أراء الخبراء

يقول خطار أبو دياب، في صحيفة "العرب" اللندنية، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تزعم بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية وتشييده بأموال وطنية خالصة وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها "لا تعدو إلا دفوعا غير مؤسسة ومزاعم باطلة".

ويضيف أن "ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تعفيها من أعباء قانونية دولية أهمها عدم الإضرار بالغير، وخاصة دولة مصب النهر، وهي مصر".

صحيفة "الخليج" الإماراتية

حذر عبدالله السويجي، في صحيفة "الخليج" الإماراتية، من أن الأزمة "تنذر بتصعيد بين البلدين قد يقود المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه، وهذا لا يصب في صالح الدولتين أو القارة الأفريقية بشكل عام، إذ أن المنطقة تعاني توتراً في أكثر من مجال، ما يدعو إلى تغليب الحكمة ومواصلة التفاوض لحل أزمة المياه، لأن القضية لا تتعلق بسد النهضة فقط وإنما بنزاعات مائية أخرى في القارة".

ويضيف: "لو لجأت الدول المشار إليها والمشتركة في أزمات المياه للحل العسكري، فذلك لن يكون في صالح أحد على الإطلاق لأننا نعيش في منطقة أصلاً تكفيها مشاكلها".

صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية

ويقول مشاري الذايدي، في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا "خطيرة جداً، وقد تؤدي لما هو أكثر من الصدام السياسي والقانوني والإعلامي... وكما قيل بالعامة المصرية: 'اللي يرشّني بالمية أرميه بالنار'".