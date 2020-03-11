طقس عنيف يضرب مصر .. الحكومة تناشد المواطنين بعدم الخروج إلا لظروف اضطرارية .. والوزراء يمنح القطاع الخاص والحكومي إجازة غداً الخميس

ناشدت الحكومة المصرية المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية، حيث تتعرض مصر لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن الخميس وحتى يوم السبت المقبلين.

ورفعت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار المتوقعة في الأحوال الجوية، وانعقاد غرفة طوارئ على مدار الساعة.

وأشارت الصحة المصرية، في بيان صحفي، إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم.

كما شمل بيان الوزارة عدداً من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات، تزامناً مع عدم استقرار أحوال الطقس، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة.

ونصح البيان بتناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

كما نصح بالابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه.

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ونصح البيان بعدم الخروج من المنزل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية.

إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

كما قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، منح إجازة لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص غدا الخميس، تحسبا لحالة الطقس السيئ المتوقعة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري إن القرار تم اتخاذه في ضوء ما عرضه وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

وتضمن قرار مجلس الوزراء منح العاملين بالمصالح الحكومية، والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ المتوقع.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، التي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكان مجلس الوزراء أصدر، الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس تحسبا لحالة الطقس المتوقعة غدا الخميس.