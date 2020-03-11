مقتل فتى فلسطيني وسقوط جرحى باقتحام قوات إسرائيلية لجبل العرمة

قُتلَ فتى فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا في ​نابلس​، عندما اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة وأطلقت الرصاص من مسافات قريبة على شبان اعتصموا في جبل العرمة منذ شهر، رفضا لمحاولة المستوطنين مصادرة الجبل وبناء مستوطنة عليه.

وأكد الناطق باسم ​وزارة الصحة الفلسطينية​ طريف عاشور، أن "ثلاثة من 18 مواطنا أصيبوا في جبل العرمة وكانت إصاباتهم خطيرة، بينهم اثنان نقلا إلى مستشفى رفيديا وقد أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، مشيراً إلى أن "الثالث أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل إلى مستشفى العربي في ​مدينة نابلس​ وحالته مستقرة".

ولفت عاشور إلى أن "أحد المصابين في مستشفى رفيديا وهو محمد عبد الكريم حمايل، وتوفي بعد ساعات من محاولة إنقاذه وتقديم العلاج له نظرا لإصابته الحرجة، حيث كانت الرصاصة مباشرة في الرأس، ووصف إصابة الشاب الآخر بأنها ما زالت في وضع الخطر".