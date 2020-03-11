مجلس الدوما الروسي يقر التعديلات التي تسمح بترشح بوتين للرئاسة مجدداً

أقر ​مجلس الدوما الروسي​، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان، ​التعديلات الدستورية​ التي تسمح للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024.

وحظي هذا القرار في ثالث وآخر قراءة، بتأييد 383 صوتاً من أصل 450 نائباً في المجلس، ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، في حين امتنع 43 نائبا عن التصويت، وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.

في السياق، تهدف المقترحات الواردة في مشروع التعديلات الدستورية، إلى تعزيز أسس النظام الدستوري وحقوق وحريات الإنسان والمواطن. بالإضافة إلى ما يتضمنه التعديل من إجراءات جديدة تتعلق بالتصويت الشعبي العام في ​روسيا​ على هذه التعديلات.