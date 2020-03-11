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إلغاء تدريبات لحلف الأطلسي في شمال النروج على خلفية انتشار كورونا

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أعلنت رئيس مركز عمليات ​الجيش​ ​النروج​ي رون جاكوبسن أن تدريبات "الاستجابة الباردة" ل​حلف شمال الأطلسي​ لعام 2020 التي كان من المقرر أن تجمع أكثر من 15 ألف جندي في شمال النروج ألغيت بسبب ​فيروس ​ المستجد"، مشددا على أن "فيروس كورونا خارج عن السيطرة في المجتمع".

وخلال ​مؤتمر​ صحافي، أكد "أننا نريد الحفاظ على القدرات القتالية للجيش حتى نتمكن من دعم المجتمع في الأوقات العصيبة المقبلة"، موضحا أن "الغاء التدريبات يعكس رغبة الجيش النروجي في تجنب أن يكون عبئا على النظام الصحي المدني".​​​​​​​​​​​​​​

وكان يفترض أن تنظم التدريبات من 12 آذار الى 18 منه بمشاركة زهاء 10 دول أعضاء في الحلف بينها ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ و​المانيا​ و​بريطانيا​ و​بلجيكا​ و​السويد​ بهدف اختبار القدرات على القيام بأنشطة قتالية كثيفة في ظروف شتاء صعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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