اعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف بان هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 100 الف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكداً استشهاد 5 من الحرس الثوري في اطار خدمة الجهاد الصحي.
وفي تصريح صحفي، اشار العميد شريف الى "الخبرات القيمة المكتسبة من مرحلة الدفاع المقدس وكذلك دعم جبهة المقاومة خلال الاعوام الاخيرة في مواجهة الهجمات الكيمياوية لاعداء الامة الاسلامية والاستفادة من تلك الخبرات في مواجهة البلاد لفيروس كورونا وقال، هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 100 الف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مختلف قطاعات الاغاثة والخدمة في مجال مكافحة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به".
وأكد العميد ان "5 من كوادر الحرس الثوري وعدد من اعضاء التعبئة المخلصين قد قضوا في صلب عمليات تقديم الخدمة لصحة المجتمع واصبحوا في عداد شهداء الخدمة في البلاد فيما هنالك عدد اخر من افراد الحرس الثوري والتعبئة يخضعون للعلاج في الوقت الحاضر".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 5 من الحرس الثوري في مجال الخدمة بمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.