وفاة 5 من الحرس الثوري في مجال الخدمة بمكافحة فيروس كورونا

اعلن المتحدث باسم ​الحرس الثوري​ العميد رمضان شريف بان هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 100 الف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة ​فيروس كورونا​ في البلاد، مؤكداً استشهاد 5 من الحرس الثوري في اطار خدمة الجهاد الصحي.

وفي تصريح صحفي، اشار العميد شريف الى "الخبرات القيمة المكتسبة من مرحلة الدفاع المقدس وكذلك دعم جبهة المقاومة خلال الاعوام الاخيرة في مواجهة الهجمات الكيمياوية لاعداء الامة الاسلامية والاستفادة من تلك الخبرات في مواجهة البلاد لفيروس كورونا وقال، هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 100 الف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مختلف قطاعات الاغاثة والخدمة في مجال مكافحة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به".

وأكد العميد ان "5 من كوادر الحرس الثوري وعدد من اعضاء التعبئة المخلصين قد قضوا في صلب عمليات تقديم الخدمة لصحة المجتمع واصبحوا في عداد شهداء الخدمة في البلاد فيما هنالك عدد اخر من افراد الحرس الثوري والتعبئة يخضعون للعلاج في الوقت الحاضر".