رئيس وزراء التشيك: تصريحات ميركل حول تزايد أعداد المصابين بكورونا قد تثير الذعر

أشار رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إلى أن "تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن 60% من السكان سيصابون بفيروس كورونا"، قد تثير الذعر".
وفي حديث نقلته وكالة الأنباء التشيكية، أكد بابيش أنه لا يريد التعليق على الوضع في ألمانيا، "لكنني أعتقد أن مثل هذه التصريحات تثير الذعر"، لافتاً إلى أنه "على أي حال، اتخذنا إجراءات قوية بحيث تكون مثل هذه السيناريوهات غير واردة".
ومن الجدير بالذكر، أن ميركل كانت أوضحت في وقت سابق، أنه "بسبب عدم وجود علاج للفيروس حتى الآن، فإن هدفنا هو الحد من انتشاره"، معتبرةً أن "نقص المناعة من "كورونا" لدى الناس قد يرفع عدد المصابين به إلى 60 و70%".
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