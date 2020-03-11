أعلن وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي "اننا نحيل اليوم للنيابة العامة التمييزية ٢٠ رئيس بلدية في محافظتي البقاع و​بعلبك الهرمل​ في قضايا مختلفة أهمها التعدي على مجرى ​نهر الليطاني​ وتلويثه ما يتسبب بأضرار صحية وبيئية".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: إحالة 20 رئيس بلدية بمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بقضايا مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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