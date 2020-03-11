أشارت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية سهى كنج، إلى أن "اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة هو أمر سهل ومهم جداً ولا يجب الإستخفاف فيه"
وأكدت في مداخلة تلفزيونية أن "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي يستقبل جميع الحالات حتى اللحظة إلا أن المستشفيات الخاصة تستعد على قدم وساق لإستقبال مرضى كورونا، منها مستشفى الجامعة الأميركية ومستشفى الروم ومستشفى أوتيل ديو وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الجامعة الأميركية: المستشفيات الخاصة تستعد لإستقبال مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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