رئيس قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى الجامعة الأميركية: المستشفيات الخاصة تستعد لإستقبال مرضى كورونا

أشارت رئيس قسم الأمراض الجرثومية في ​مستشفى الجامعة الأميركية​ سهى كنج، إلى أن "اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن ​وزارة الصحة​ هو أمر سهل ومهم جداً ولا يجب الإستخفاف فيه"

وأكدت في مداخلة تلفزيونية أن "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ يستقبل جميع الحالات حتى اللحظة إلا أن ​المستشفيات الخاصة​ تستعد على قدم وساق لإستقبال مرضى ​كورونا​، منها مستشفى الجامعة الأميركية و​مستشفى الروم​ ومستشفى ​أوتيل ديو​ وغيرها".

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