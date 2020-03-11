نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة: للتوقف عن العمل حتى الاحد

عقد اتحاد النقابات ​العمال​ية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، اجتماعا خصص للبحث بالأوضاع التي تمر بها البلاد، نتيجة انتشار فيروس "كورونا" وانعكاساتها على جميع العاملين، في هذه المؤسسات والمواطنين المعنيين بالتواصل مع هذه المؤسسات، ومضاعفة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على ​السلامة العامة​".



وقرر الاتحاد في بيان صدر بعد الإجتماع "التوقف عن العمل وعدم الحضور اعتبارا من صباح يوم غد الخميس، ولغاية يوم الأحد المقبل، إفساحا في المجال أمام القيمين على هذه المؤسسات، لاتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعقيم الدوري، وغيرها من الأمور اللازمة، على أن تشمل هذه الإجراءات كافة المراكز، والمنشآت في هذه المؤسسات، للحد من خطورة انتشار هذا "الفيروس" بين العمال والمستخدمين والمواطنين، على أن يبقي الاتحاد اجتماعاته مفتوحة تحسبا لأي طارئ".