الصحة السعودية:تعليق السفر للمواطنين والمقيمين بهدف عدم انتشار كورونا

أعلنت وزارة ​الصحة​ ​السعودية​ عن "تسجيل 21 حالة ب​فيروس كورونا​ تم رصدها عند المنافذ الحدودية في السعودية"، مؤكدة أن "2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، وأن ثلث الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا تم رصدها استباقيا".

كما أكدت الوزارة "تعليق السفر للمواطنين والمقيمين يهدف إلى عدم انتشار فيروس كورونا".